Сбербанк предложил предпринимателям консультации с переводом на жестовый язык

Сбербанк запустил для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей бесплатные онлайн-консультации с переводом на русский жестовый язык. Функция доступна на сайте и в офисах банка.
Воспользоваться новой функцией на сайте можно в разделе «Малому бизнесу и ИП», далее — «Помощь», «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи».
После запроса сотрудник банк подключит к видеозвонку необходимого специалиста. Он с помощью переводчика поможет клиенту выбрать нужные банковские услуги, включая те, которые можно подключить дистанционно.
Клиент также сможет получить услугу и в офисе банка. Для этого достаточно обратиться к сотрудникам, а они уже подключат переводчика банка дистанционно.
Фото на обложке: goffkein.pro /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 2 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
- 3 Показать все лучшее сразу
- 4 Привлечёт ли твой стартап финансирование? Отвечает инвестор
- 5 FAQ: как правильно искать партнеров через SberUnity?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022