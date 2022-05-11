Сбербанк предложил предпринимателям консультации с переводом на жестовый язык

Сбербанк запустил для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей бесплатные онлайн-консультации с переводом на русский жестовый язык. Функция доступна на сайте и в офисах банка.

Воспользоваться новой функцией на сайте можно в разделе «Малому бизнесу и ИП», далее — «Помощь», «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи».

После запроса сотрудник банк подключит к видеозвонку необходимого специалиста. Он с помощью переводчика поможет клиенту выбрать нужные банковские услуги, включая те, которые можно подключить дистанционно.

Клиент также сможет получить услугу и в офисе банка. Для этого достаточно обратиться к сотрудникам, а они уже подключат переводчика банка дистанционно.

Фото на обложке: goffkein.pro / Shutterstock