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Сбербанк предложил предпринимателям консультации с переводом на жестовый язык

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк запустил для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей бесплатные онлайн-консультации с переводом на русский жестовый язык. Функция доступна на сайте и в офисах банка.

Сбербанк предложил предпринимателям консультации с переводом на жестовый язык

Воспользоваться новой функцией на сайте можно в разделе «Малому бизнесу и ИП», далее — «Помощь», «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи».

После запроса сотрудник банк подключит к видеозвонку необходимого специалиста. Он с помощью переводчика поможет клиенту выбрать нужные банковские услуги, включая те, которые можно подключить дистанционно.

Клиент также сможет получить услугу и в офисе банка. Для этого достаточно обратиться к сотрудникам, а они уже подключат переводчика банка дистанционно.

Фото на обложке: goffkein.pro / Shutterstock

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