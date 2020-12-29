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АФК «Система» совместно со «Сбером» приобрели группу «Электрозавод»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания «Мегаполис-Инвест» (контролируемая АФК «Системой» и «СберИнвестом») приобрела у частных инвесторов 64,37% пакета акций АО «Электрозавод» и 100%-ную долю ООО «Электрокомбинат». Сумма сделки составила 24,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

АФК «Система» совместно со «Сбером» приобрели группу «Электрозавод»

На основе группы «Электрозавод» собираются создать ведущего отечественного производителя трансформаторов. Группа владеет земельным участком площадью 19 га рядом со станцией метро «Электрозаводская» в Москве, на нем планируется реализовать крупный девелоперский проект по строительству жилья.

В рамках сделки заключены соглашения, предоставляющие «СберИнвест» право продать в адрес АФК «Система» свою долю в уставном капитале «Мегаполис-Инвест».

«АФК “Система” — один из ключевых клиентов и партнеров “Сбера”, с которым мы сотрудничаем много лет. Мы поддерживаем ее инвестиционные инициативы», — сказал вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности Оскар Рацин.

«СберИнвест» и АФК «Система» предоставили «Мегаполис-Инвест» акционерное финансирование в размере 3,5 млрд рублей и 11 млрд рублей соответственно, а также заемные 10,2 млрд рублей от «СберИнвеста».

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Фото: Wang An Qi/ Shutterstock

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