АФК «Система» совместно со «Сбером» приобрели группу «Электрозавод»

Компания «Мегаполис-Инвест» (контролируемая АФК «Системой» и «СберИнвестом») приобрела у частных инвесторов 64,37% пакета акций АО «Электрозавод» и 100%-ную долю ООО «Электрокомбинат». Сумма сделки составила 24,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

На основе группы «Электрозавод» собираются создать ведущего отечественного производителя трансформаторов. Группа владеет земельным участком площадью 19 га рядом со станцией метро «Электрозаводская» в Москве, на нем планируется реализовать крупный девелоперский проект по строительству жилья.

В рамках сделки заключены соглашения, предоставляющие «СберИнвест» право продать в адрес АФК «Система» свою долю в уставном капитале «Мегаполис-Инвест».

«АФК “Система” — один из ключевых клиентов и партнеров “Сбера”, с которым мы сотрудничаем много лет. Мы поддерживаем ее инвестиционные инициативы», — сказал вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности Оскар Рацин.

«СберИнвест» и АФК «Система» предоставили «Мегаполис-Инвест» акционерное финансирование в размере 3,5 млрд рублей и 11 млрд рублей соответственно, а также заемные 10,2 млрд рублей от «СберИнвеста».

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