Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» представил линейку умных телевизоров под собственным брендом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В продаже появились умные телевизоры от «Сбера» под управлением операционной системы «Салют». В телевизоры встроен браузер, ими можно управлять голосом, заказывать онлайн еду и продукты. Стоят устройства от 33 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Сбер» представил линейку умных телевизоров под собственным брендом

«Сбер» представил линейку умных телевизоров под брендом Sber. Каждая из четырех моделей поддерживает разрешение 4k UltraHD.

Устройства оснащены голосовым управлением и операционной системой «Салют». Во встроенном онлайн-сервисе можно бесплатно смотреть 20 каналов, также возможно подключение спутниковых и аналоговых телеканалов. Переключать каналы можно с помощью пульта или приложения для смартфона.

В телевизоры встроен интернет-браузер. С помощью голосового управления пользователи смогут, например, заказать еду и продукты, а также настроить управление умным домом с устройствами Sber.

Телевизоры представлены в четырех моделях диагональю 43,50, 55 и 65 дюймов. Купить их можно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо», а также на маркетплейсе «Сбермегамаркет».  

Производством и продажей линейки умных телевизором под брендом Sber занимается группа «М.Видео-Эльдорадо». Цена зависит от диагонали – от 33 тыс. до 50 тыс. рублей.

Фото: М.Видео-Эльдорадо

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  2. 2 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
  3. 3 Показать все лучшее сразу
  4. 4 Привлечёт ли твой стартап финансирование? Отвечает инвестор
  5. 5 FAQ: как правильно искать партнеров через SberUnity?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 марта 2022

«Актион Акселератор»

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

15 марта 2022

Garden

Все ВОЗМОЖНОСТИ