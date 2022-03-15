«Сбер» представил линейку умных телевизоров под собственным брендом

В продаже появились умные телевизоры от «Сбера» под управлением операционной системы «Салют». В телевизоры встроен браузер, ими можно управлять голосом, заказывать онлайн еду и продукты. Стоят устройства от 33 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Сбер» представил линейку умных телевизоров под брендом Sber. Каждая из четырех моделей поддерживает разрешение 4k UltraHD.

Устройства оснащены голосовым управлением и операционной системой «Салют». Во встроенном онлайн-сервисе можно бесплатно смотреть 20 каналов, также возможно подключение спутниковых и аналоговых телеканалов. Переключать каналы можно с помощью пульта или приложения для смартфона.

В телевизоры встроен интернет-браузер. С помощью голосового управления пользователи смогут, например, заказать еду и продукты, а также настроить управление умным домом с устройствами Sber.

Телевизоры представлены в четырех моделях диагональю 43,50, 55 и 65 дюймов. Купить их можно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо», а также на маркетплейсе «Сбермегамаркет».

Производством и продажей линейки умных телевизором под брендом Sber занимается группа «М.Видео-Эльдорадо». Цена зависит от диагонали – от 33 тыс. до 50 тыс. рублей.

Фото: М.Видео-Эльдорадо