«Сбер» начал продажи своей первой «умной колонки» с пятью микрофонами

«Сбер» объявил о начале продаж своей первой «умной колонки» SberBox Time с виртуальным помощником, службой доставки с телевизора и пятью микрофонами. Стоимость устройства, призванного облегчить пользователям жизнь, составляет 7990 рублей.

Умная колонка от Сбербанка обладает стандартным набором функций в виде музыкального проигрывателя, будильника, виртуального ассистента «Салют», помогает записываться к врачу и в салон красоты, управлять «умным домом», может быть трансформирован в ТВ-приставку. Об этом сообщила пресс-служба экосистемы.

Ассистент «Салют» способен вести развернутые беседы с пользователями благодаря искусственному интеллекту.

В устройстве есть функция заказа продуктов с Delivery, «Самоката» и «СберМаркета» с экрана телевизора.

Вместе с «умной колонкой» покупатели получат пакет бонусов от экосистемы, в том числе полугодовую подписку на «СберПрайм», временный доступ к кинотеатрам, фитнесу и игровому сервису.

Колонка также оснащена пятью микрофонами, которые распознают голосовые команды даже из соседней комнаты.

«При этом, если хочется приватности, микрофоны легко отключить, нажав кнопку mute — они отключатся физически», — сообщили в «Сбере».

Устройство уже поступило в продажу в официальные магазины «Сбера» и в сеть «Связной».

Ранее пользовали заподозрили подобные колонки в сборе данных. В декабре 2021 года глава «Сбера» Герман Греф сообщил, что в его экосистеме пользователи могут легко отказаться от предоставления данных, но одновременно потеряют привилегии и удобства. Греф уверен, что информация о россиянах и так давно стала общедоступной. Например, каждый день люди попадают на камеры видеонаблюдения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Сбер