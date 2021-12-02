Клиенты «Сбербанка» пожаловались, что им не начислили бонусы «Спасибо» за покупки в «черную пятницу»

Участники программы «Спасибо» от «Сбербанка» пожаловались, что им начисляют бонусы с начала ноября. «Технический сбой» пришелся аккурат на «черную пятницу», когда люди ринулись на распродажу. Бонусы за совершенные на ней покупки многим до сих пор не начислили. В банке объяснились в случившемся и ответили, что начислят бонусы «по обращению».

В ситуации, которая сложилась с начислением бонусов участникам программы «Спасибо» от «Сбербанка», разобрался «Коммерсант».

Издание отметило, что с начала ноября на популярных сайтах начали массово появляться сообщения участников бонусной программы «Спасибо» от «Сбербанка». Люди заверили, что им не начислили обещанные бонусы за совершенные покупки. Сообщается, что во многих случаях проблема до сих пор не решена.

Один из экспертов, опрошенных изданием, отметил, что ошибка в начислении бонусов могла произойти из-за технического сбоя как в самом банке, так и у партнеров, которые работают в программой лояльности.

Примечательно, что сбой случился во время «черной пятницы» — периода распродаж, который длится несколько недель, и в который россияне совершают множество покупок по привлекательным для них ценам. К слову, одной из возможных причин сбоя эксперты назвали чрезмерную нагрузку на систему из-за высокой покупательской активности.

В «Сбербанке» ответили изданию, что они стараются оперативно реагировать и «решать такие кейсы», однако бонусы восстановят только по обращениям клиентов. Такие меры, по мнению участников рынка, могут обойтись «Сбербанку» высокими репутационными рисками, из-за чего банку придется потратить дополнительные средства для сохранения лояльности клиентов.

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