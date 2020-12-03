«Сбер» и 500 Startups запустили третью волну международного акселератора IT-стартапов

«Сбер» и венчурная компания 500 Startups начали приём заявок на участие в третьей волне международного акселератора IT-стартапов Sber500. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях:

Marketing & Advertising Solutions;

Process Automatization Solutions;

Mapping & Geolocation;

EduTech & HR Tech;

MedTech;

SportTech;

Data Analytics Solutions;

Smart Home Solutions и прочих.

Акселератор продлится 4 месяца, обучение в акселераторе завершится демо-днём (29 апреля 2021 года), на котором стартапы представят проекты сотням инвесторов, бизнес-ангелам и представителям инновационных корпораций. Заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года.

Международный акселератор Sber500 помогает стартапам в росте бизнеса с 2018 года. В этой волне география программы будет расширена, подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Изменился и подход к обучению, программа будет состоять из двух этапов.

Первый этап — двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран.

За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке.

Второй этап — основной акселератор.

Пройдёт для 25 сильнейших стартапов буткемпов с 9 марта по 28 апреля.

Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты.

За время двух предыдущих волн участники привлекли свыше 400 млн рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн рублей — от «Сбера», заключили партнёрства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнёрами.

В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, более десятка фондов-партнёров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

Фото на обложке: Demo Day второго набора акселератора Sber500