Сбербанк создаст базу университетских стартапов с кешбэком за инвестиции

Сбербанк создаст базу вузовских стартапов с кешбэком в размере 50% от суммы инвестиций. На него смогут рассчитывать частные инвесторы - выплата составит не более 20 млн рублей на каждый профинансированный проект.
Сбербанк создаст на SberUnity базу вузовских стартапов, за инвестиции в которые можно будет получить кешбэк. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Размер кешбэка составит 50%, выплачивать его будет фонд «Сколково». На возврат денег смогут рассчитывать частные инвесторы, требований к их опыту нет.
Максимальный размер кешбэка составит 20 млн рублей на один профинансированный проект, в общем объеме – не более размера НДФЛ, уплаченного за три предшествующих инвестициям года.
Университетскими стартапами считаются компании, в которых не менее 10% принадлежит студентам или недавним выпускникам вузов, сотрудникам научно-педагогического состава, вузовской стартап-студии или самому вузу. Обязательным условием является выручка стартапа не более 120 млн рублей в год и возраст не старше пяти лет.
«Также обязательна научно-технологическая составляющая и перспектива создания объектов интеллектуальной собственности», – сообщили в банке.
Чтобы попасть в базу стартапов, компании необходимо зарегистрироваться на SberUnity.
Фото на обложке: hodim /
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