Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

После того, как регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 9,5%, многие банки пересматривают и свои минимальные ставки по кредитам и вкладам.
В частности, Сбербанк с 12 июня объявил минимальную базовую ставку по кредиту на любые цели на уровне 14,9% годовых.
В первый месяц ставка по новым кредитам будет:
- 8,9% годовых для всех клиентов банка,
- 6,9% годовых для владельцев подписки СберПрайм+.
Сумма кредита должна быть от 300 тыс. рублей, срок – от года.
Что касается доходности по депозитам, то с сегодняшнего дня для онлайн-вкладов сроком более четырех месяцев она составит:
- 8% годовых для владельцев подписки «СберПрайм+»,
- 7% для всех остальных клиентов банка.
Размер взноса — от 100 тысяч рублей.
Как отметил директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков, пересмотр ставок произошло вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ:
«Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели».
По его словам, это отличная новость, поскольку она показывает, что кредитование «снова становится доступным и помогает клиентам успешно решать различные жизненные задачи».
Фото на обложке: bxTT /
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