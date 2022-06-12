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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

После того, как регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 9,5%, многие банки пересматривают и свои минимальные ставки по кредитам и вкладам.

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

В частности, Сбербанк с 12 июня объявил минимальную базовую ставку по кредиту на любые цели на уровне 14,9% годовых.

В первый месяц ставка по новым кредитам будет:

  • 8,9% годовых для всех клиентов банка,
  • 6,9% годовых для владельцев подписки СберПрайм+.

Сумма кредита должна быть от 300 тыс. рублей, срок – от года.

Что касается доходности по депозитам, то с сегодняшнего дня для онлайн-вкладов сроком более четырех месяцев она составит:

  • 8% годовых для владельцев подписки «СберПрайм+»,
  • 7% для всех остальных клиентов банка.

Размер взноса — от 100 тысяч рублей.

Как отметил директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков, пересмотр ставок произошло вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ:

«Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели».

По его словам, это отличная новость, поскольку она показывает, что кредитование «снова становится доступным и помогает клиентам успешно решать различные жизненные задачи».

Фото на обложке: bxTT / Shutterstock

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