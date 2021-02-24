«Сбер» запустил страхование по подписке

Появился первый страховой продукт «Сбера» по подписке — программа «Защита от травм». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Программа позволяет застраховать от травм и временной нетрудоспособности из-за несчастного случая до шести человек по одному договору. Оформление подписки на «Защиту от травм» доступно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Платить за страховку можно ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

«Сейчас настоящий бум подписок. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц», — пояснила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Страховая защита от несчастных случаев на месяц будет стоить 267 рублей. Максимальные выплаты по программе зависят от выбора пользователя и составляют 400 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч, 800 тысяч или 1 млн рублей. Для отказа от дальнейшего страхования достаточно не вносить очередной платёж, говорится в сообщении.

«Если кто-то уверен, что ему страховая защита нужна, например, только на время активного отпуска, теперь он сможет не переплачивать за остальные месяцы. Также модель подписки позволяет включить расходы на страхование в ежемесячный бюджет, оплачивая страховку небольшими регулярными суммами», — добавил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Фото: missspring /Depositphotos