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Мошенники похитили у Сбербанка 3 млн рублей с помощью «билетов банка Сувенир»

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Мошенники в Красноярском крае внесли в банкоматы «билеты банка Сувенир» и вывели со счетов почти 3 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты расследования.

Мошенники похитили у Сбербанка 3 млн рублей с помощью «билетов банка Сувенир»

Мошенники вносили в банкоматы суммы от нескольких десятков до 150 тысяч рубелей купюрами номиналом в 5 тысяч «дублей». Банкоматы не замечал подделку из-за наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосы.

Все аппараты, которые использовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.

Сразу после внесения подделок мошенники сняли настоящие деньги со счетов, причем используя банкоматы не в Красноярске, а в Кургане, который находится в 2 тысячах километров. Чтобы вывести средства быстро, они использовали дубликаты карт.

Полиция вычислила преступников по записям с камер наблюдения и отпечаткам, которые они оставили на поддельных купюрах. Все они оказались неработающими мужчинами из разных регионов России, которые не имеют отношение к банковской сфере.

Исполнителей уже задержали и предъявили им обвинения в краже в крупном размере. От задержанных следователи узнали, что кураторы аферы заплатили им мало. Они получили по 20-40 тысяч рублей вместо обещанных шестизначных сумм, так как кураторы заявили, что якобы не смогли вывести деньги в Кургане

Кто именно стоит за мошенничеством, пока неизвестно. 

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Фото: Ufuk ZIVANA / Shutterstock

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16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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