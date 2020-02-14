Мошенники похитили у Сбербанка 3 млн рублей с помощью «билетов банка Сувенир»
Мошенники в Красноярском крае внесли в банкоматы «билеты банка Сувенир» и вывели со счетов почти 3 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты расследования.
Мошенники вносили в банкоматы суммы от нескольких десятков до 150 тысяч рубелей купюрами номиналом в 5 тысяч «дублей». Банкоматы не замечал подделку из-за наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосы.
Все аппараты, которые использовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.
Сразу после внесения подделок мошенники сняли настоящие деньги со счетов, причем используя банкоматы не в Красноярске, а в Кургане, который находится в 2 тысячах километров. Чтобы вывести средства быстро, они использовали дубликаты карт.
Полиция вычислила преступников по записям с камер наблюдения и отпечаткам, которые они оставили на поддельных купюрах. Все они оказались неработающими мужчинами из разных регионов России, которые не имеют отношение к банковской сфере.
Исполнителей уже задержали и предъявили им обвинения в краже в крупном размере. От задержанных следователи узнали, что кураторы аферы заплатили им мало. Они получили по 20-40 тысяч рублей вместо обещанных шестизначных сумм, так как кураторы заявили, что якобы не смогли вывести деньги в Кургане
Фото: Ufuk ZIVANA / Shutterstock
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