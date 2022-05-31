ЕС одобрил отключение Сбербанка от SWIFT

Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
Страны-участницы решили отключить Сбербанк от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, они намерены запретить на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ, а также персональные санкции против ряда россиян.
Сам банк не увидел в этом решении угроз для своей работы. В организации пояснили РБК, что отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от нее и будут проводиться банком в обычном режиме.
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран.
SWIFT ежедневно обрабатывает более 40 млн сообщений от финансовых учреждений по всему миру. SWIFT берет за каждую транзакцию комиссию в размере 1-2%.
Со 2 марта от SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ, против которых ранее ввели санкции на осуществление деятельности в странах Евросоюза. RB подробно рассказывали, какими последствиями грозит отключение России от SWIFT.
Фото на обложке: hodim /
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31 мая 2022
31 мая 2022