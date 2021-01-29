«Сбер» ведет переговоры о покупке доли в TeleSport Group

«Сбер» оценивает возможность вхождения в капитал TeleSport Group. О переговорах между банком и владельцем оператора на рынке спортивного маркетинга в России Петром Макаренко узнал «Коммерсантъ».

По сведениям двух источников издания, переговоры ведутся с конца 2020 года, аудиторы «Сбера» проверяют показатели TeleSport Group, в том числе уровня кредитной нагрузки, и уже достигли некоторых договоренностей о сделке. Но официального подтверждения намерений сторон пока нет. Для «Сбера» сделка могла бы усилить позиции в спортивном сегменте экосистемы.

АО «Телеспорт Груп» образовано в сентябре 2016 года, следует из ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежит ее гендиректору Петру Макаренко. Чистая прибыль на конец 2019 года составила 143,2 млн рублей, выручка — 3,9 млрд рублей.

TeleSport Group привлекает спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта, причем не только в России, но и за ее пределами.

Компания также является одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий, например, олимпиад в Рио-де-Жанейро и в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу и Кубка мира по хоккею четыре года назад. По некоторым данным, оператор выиграл тендер и будет транслировать в России чемпионат Испании по футболу с 2021 по 2026 год.

В прошлом году TeleSport Group подал иск к «Яндексу» о взыскании 2,95 млрд рублей «за нарушение прав на показ 590 моментов последних трех сезонов чемпионата Италии по футболу», сообщал РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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