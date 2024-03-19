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Сбербанк и «Тинькофф» создадут канал оперативного взаимодействия для решения экстренных ситуаций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк и «Тинькофф» создадут канал оперативного общения для решения экстренных ситуаций. Таковыми могут быть, например, ошибочные денежные переводы или мошеннические действия. Порядок взаимодействия между банками пока не определен.

Сбербанк и «Тинькофф» создадут канал оперативного взаимодействия для решения экстренных ситуаций

«Тинькофф» и Сбербанк смогут оперативно взаимодействовать для решения экстренных ситуаций. Для этого организации планируют создать специальный канал общения, пишут «Ведомости».  

Под экстренными ситуациями подразумеваются, например, ошибочный денежный перевод, когда он доставлен не тому адресату. Также в качестве таких случаев рассматривают подозрение на совершение мошеннических операций.

Порядок взаимодействия банков по каналу пока находится в стадии определения, организации прорабатывают варианты. Срок окончания тестирования системы пока неизвестен.

Фото на обложке: Paul Biryukov / Shutterstock

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