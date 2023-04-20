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«Сбер» запустил в продажу новые модели смарт-телевизоров на базе собственной ОС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» запустил линейку умных телевизоров Sber на базе собственной ОС «Салют ТВ» с виртуальным ассистентом для голосового управления. Разработкой занимался партнер компании SberDevices (ООО «СалютДевайсы»). Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Сбер» запустил в продажу новые модели смарт-телевизоров на базе собственной ОС

В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32 до 65 дюймов. Флагманами обновления стали QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD. 

Инженеры поработали над качеством изображений, над программной обработкой аудиосигнала и оснастили новые устройства усовершенствованными динамиками закрытого типа. Покупатель может выбрать цвет рамки (черный или серый), а также купить телевизор без них.

Новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов, а также максимально разнообразный видеоконтент из популярных онлайн-кинотеатров, таких как Okko и многих других. 

По данным пресс-службы, в «Салют ТВ» работает сквозной поиск по более 400 тыс. единиц уникального видео- и аудиконтента в девяти онлайн-кинотеатрах и видеосервисах. Пользователю не придется переключатся между сервисами, чтобы найти конкретный фильм. 

Пока новые телевизоры доступны в онлайн-магазине SberDevices, на маркетплейсах и онлайн-магазинах партнеров. На полках магазинов электроники устройства появятся позднее.

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Цены начинаются от 10,9 тыс. рублей за 32-дюймовую модель, стоимость флагманского QLED-телевизора стартует от 34,9 тыс. рублей за 50-дюймовый вариант. Покупатели могут подключить подписку Okko «Оптиум» на полгода за 1 рубль.

Фото на обложке: «Сбер»

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