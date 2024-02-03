Новое приложение «Сбера» исчезло из App Store через несколько дней после публикации

Версия нового мобильного приложения «Сбера» «Учёт Онлайн» исчезло из App Store через несколько дней после добавления. Об этом говорится в telegram-канале банка.
«Если вы успели установить и зарегистрироваться в «Учёт Онлайн» на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас «Учёт Онлайн» уже нельзя скачать в App Store», — поясняется в сообщении.
Ранее на этой неделе кредитная организация предупредила, что в течение 2024 года прекратит поддержку версий приложения 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банк рекомендовал пользователям скачать новое приложение для iOS.
Тем, кто не успел скачать «Учёт Онлайн» с маркетплейса компании Apple, следует обратиться в ближайшее отделение банка, сотрудники которого помогут с установкой.
Для устройств на Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн».
Ранее в 2022 году в связи с масштабными санкциями против РФ и российских компаний американская Apple удалила приложение «Сбера» из App Store. Банк разработал аналог, однако площадка Apple удалила и его спустя сутки после публикации.
Фото на обложке: SashaMagic /
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