«Сбер» планирует сделать все свои отделения углеродно нейтральными

«Сбер» объявил о планах полностью компенсировать углеродный след своих отделений к 2030 году, пишет РБК. Для этого компания пересмотрит политику закупки офисного оборудования и будет перерабатывать пластиковые карты и стаканы в оконные профили и письменные ручки.
Банк уже отказался от покупки новых шредеров и картриджей для принтеров. Вместо этого они перезаправят старые, сообщает РБК.
Кроме того, «Сбер» в 2,5 тысячах отделений принимает пластиковые карты в качестве вторсырья. Их перерабатывают в оконные профили для офисов банка, а из бумажных стаканов делают ручки для письма.
«Наш углеродный след можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения бумаги, перехода на экологически сберегающий транспорт», – приводит РБК слова первого зампреда правления «Сбера» Александра Ведяхина.
В планах компании полностью компенсировать углеродный след своих отделений к 2030 году.
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