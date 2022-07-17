Сбербанк рефинансирует взятые с марта по май ипотечные кредиты

Глава Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия в Дербенте крупнейшего фонтана в России сообщил, что кредитная организация с 15 июля запустила программу рефинансирования ипотечных кредитов, взятых с марта по май 2022 года по ставке от 13,9%.
Как пишет «Интерфакс», речь идет о рефинансировании ипотечных кредитов других банков, а не собственных.
Снизить ставку можно до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке.
«Сейчас по базовым ипотечным программам ставки в банке максимально приблизились к значениям 2019 года», – прокомментировал новость Греф.
Действовать это предложение будет до 15 октября 2022 года, и воспользоваться им можно лишь единожды.
Сегодня на вторичное жилье и новостройку, как напомнил глава Сбербанка, ипотеку можно оформить по ставке от 10,5%.
Греф также подчеркнул, что видит постепенное восстановление ипотечного рынка. И хотя к декабрю он все-таки ожидает снижения выдачи кредитов, этот спад критичным не будет.
«Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной», – считает он.
Фото на обложке: JulieStar /
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