Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» представил новый VoiceTech-сервис

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» запустил VoiceTech-сервис SmartSpeech YourVoice. В нем можно заказать озвучку нешаблонного текста с интонацией и паузами, а результат – синтезировать и использовать где угодно.

«Сбер» представил новый VoiceTech-сервис

О запуске SmartSpeech YourVoice рассказали в пресс-службе Сбербанка. 

С помощью VoiceTech-сервиса можно создать собственный голос бренда, используя, например голос главы компании или любого диктора. Чтобы это сделать, нужно предоставить сервису 4-часовую запись разговора – именно столько часов нужно, чтобы система смогла полноценно работать с текстами любой сложности.

«Наша технология предусматривает возможность наложить на фон речи диктора звуковое сопровождение: пение птиц, шум моря или другую звуковую дорожку, которая поможет погрузиться в нужную атмосферу», – отметил директор дивизиона В2В-продуктов «Салют SberDevices» Денис Афанасьев.

Созданный сервисом голос можно использовать во всех каналах коммуникации компании, что снизит маркетинговую финансовую нагрузку, отметили в пресс-службе Сбербанка.

Фото на обложке: KOYPIC / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Не притворяйся человеком». Что ждет рынок VoiceTech в будущем?
  2. 2 «Сбер» приостановил расчеты в юанях с корпоративными клиентами
  3. 3 «Сбер» объявил о закрытии SberGames
  4. 4 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  5. 5 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ