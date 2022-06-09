«Сбер» представил новый VoiceTech-сервис

«Сбер» запустил VoiceTech-сервис SmartSpeech YourVoice. В нем можно заказать озвучку нешаблонного текста с интонацией и паузами, а результат – синтезировать и использовать где угодно.

О запуске SmartSpeech YourVoice рассказали в пресс-службе Сбербанка.

С помощью VoiceTech-сервиса можно создать собственный голос бренда, используя, например голос главы компании или любого диктора. Чтобы это сделать, нужно предоставить сервису 4-часовую запись разговора – именно столько часов нужно, чтобы система смогла полноценно работать с текстами любой сложности.

«Наша технология предусматривает возможность наложить на фон речи диктора звуковое сопровождение: пение птиц, шум моря или другую звуковую дорожку, которая поможет погрузиться в нужную атмосферу», – отметил директор дивизиона В2В-продуктов «Салют SberDevices» Денис Афанасьев.

Созданный сервисом голос можно использовать во всех каналах коммуникации компании, что снизит маркетинговую финансовую нагрузку, отметили в пресс-службе Сбербанка.

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