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Сбербанк станет якорным инвестором фонда прямых инвестиций под управлением VPE Capital

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сбербанк в партнёрстве с ближневосточным суверенным фондом станет якорным инвестором в фонде прямых инвестиций под управлением VPE Capital. Об этом сообщается на сайте банка.

Сбербанк станет якорным инвестором фонда прямых инвестиций под управлением VPE Capital

Участвовать в фонде будет «Сберинвест», дочерняя компания ПАО «Сбербанк». В фокусе фонда — бизнес, ведущий операционную деятельность преимущественно в России.

Фонд намерен вкладываться в различные секторы экономики и инвестировать в акционерный капитал компаний, которым не хватает вложений для активного роста и масштабирования бизнеса.

«С учётом первоначальных обязательств “Сбера” в размере $100 млн, активы фонда превышают $200 млн. Фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала сторонних инвесторов, цель — достичь активов под управлением в размере $100 млн», — пояснил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Управлять фондом будет VPE Capital. Эта компания, которая с 2010 года работает с международными организациями по инвестированию в Россию. Одно из ведущих направлений работы VPE Capital — страны СНГ.

Фото: Pixabay

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