«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay в режиме бета-теста

SberDevices при поддержке технического партнёра запустил сервис облачного гейминга SberPlay — до 25 января 2021 года он будет работать бесплатно в бета-версии для владельцев «умной» медиаприставки SberBox, говорится в релизе «Сбера», имеющегося в распоряжении Rusbase.

С 25 декабря всем владельцам умной ТВ-приставки SberBox доступна бесплатная бета-версия сервиса облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК.

SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе недорогой медиаприставки от «Сбера», и дополнительного канала доступа к купленному контенту от популярных паблишеров игр. После окончания бета-периода за доступ к SberPlay пользователь будет платить только во время использования сервиса.

На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры от российской студии Gaijin Entertainment. К примеру, War Thunder, Cuisine Royale и CROSSOUT.

Также в SberPlay есть возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем. Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении «Сбера» «Салют», для которого в комплекте с приставкой SberBox идут специальные накладки-джойстики на смартфон.

В ближайшее время планируется добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми, после чего приставку можно будет полноценно использовать в том числе для игры в компании или с семьей.

Фото: пресс-служба «Сбера»