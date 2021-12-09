Участниками четвертой волны международного акселератора Sber500 станут 50 стартапов

«Сбер» открыл прием заявок на участие в четвертой волне международного акселератора Sber500. В этом году количество стартапов-участников увеличили вдвое. Принять участие в акселераторе могут те, у кого есть работающая версия продукта и продажи.

О приеме заявок на участие в четвертой волне международного акселератора Sber500 сообщили в пресс-службе «Сбера». Заявки на участие принимаются на сайте программы до 7 февраля 2022 года.

В акселерационной программе смогут принять участие 50 стартапов – вдвое больше, чем в прошлом наборе, уточнили в «Сбере». Подать заявку могут команды из любой страны, но приоритет отдадут российским разработчикам, а также командам из Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Израиля и Великобритании.

При отборе фокус будет направлен на проекты из сфер рекламы и маркетинга, геотаргетинга и картографии, логистики, компьютерного зрения, HR и обучения, телемедицины, кибербезопасности. В «Сбере» подчеркнули, что стартап-участник должен иметь работающую версию продукта и продажи.

Акселерационная программа продлится 10 недель. В буткемпе участвуют 500 команд, в основную программу попадут 50 лучших из них. Финалисты получат возможность применить свои решения в экосистеме «Сбера», а также привлечь инвестиции от фондов-партнеров программы.

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