Устройства «Сбера» для «умного» дома по ошибке выставили на продажу по цене от 1099 рублей

Онлайн-магазин «Эльдорадо» по ошибке выставил на продажу будущие устройства «Сбера» для «умного» дома по цене от 1099 до 3699 рублей. Покупателям предложили камеры, датчики, контроллеры и подставки.

Устройства пока не поступили в продажу официально, их презентация пройдет в ближайшее время.

«Умная» камера от «Сбера» с разрешением FullHD и углом обзора 100 градусов может быть помещена в подставку в виде медведя. Устройство работает в режиме трансляции или записи. В камеру встроен неотключаемый микрофон, а также датчик освещения и ИК-светодиод для работы в темноте.

Контролер для 128 устройств работает с протоколами Wi-Fi, BLE, Bluetooth Mesh и ZigBee.

«Сбер» предлагает также датчики движения, открытия дверей, температуры, влажности.

Устройства будут презентованы в ближайшее время. Они работают в едином стандарте «умного» дома Matter, в котором также представлены «девайсы» Apple и Google.

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Фото на обложке: pexels.com