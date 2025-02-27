«Сберавто» создал ИИ-помощника для подбора автомобиля
Сервис для покупки, обслуживания и продажи машин «Сберавто» (принадлежит Сбербанку) создал решение для подбора автомобилей с использованием искусственного интеллекта на базе нейросети GigaChat. ИИ-помощник интегрирован в поисковую строку на главной странице, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
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ИИ оценивает запросы пользователей, учитывая их контекст, а затем предлагает подходящие модели машин. Помощник также может проконсультировать пользователя: ответить на вопросы о технических характеристиках автомобиля, дать дополнительные рекомендации и предоставить ссылки на обзоры и статьи.
В «Сбере» утверждают, что общаться с ИИ-ассистентом «можно так же легко и естественно, как и с живым человеком». «Для уточнения запроса он задает дополнительные вопросы, чтобы понять потребности пользователя и предоставить наиболее релевантный ответ», — указано в релизе.
Планы по развитию. Компания стремится создать «масштабируемого ИИ-помощника», который обеспечит «качественный клиентский опыт», отметил гендиректор «Сберавто» Илья Федорченко. По его словам, команда планирует улучшить разработку, чтобы ИИ мог понимать не только текст, но и изображения или голосовые сообщения.
Фото на обложке: Scharfsinn / Shutterstock / FOTODOM
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