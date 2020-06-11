Сбербанк получит контрольную долю в сервисе «2ГИС»

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и о приобретении контрольной доли в сервисе «2ГИС». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.

В рамках сделки «2ГИС» оценили в 14,3 млрд рублей.

Сбербанк получит 72% сервиса, еще 3% будет у совместного предприятия банка и Mail.ru Group — «О2О Холдинга». Основатели и менеджмент сохранят за собой 25% в компании.

В совет директоров «2ГИС» войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2020 года — после получения разрешения от ФАС и «выполнения отлагательных условий». О каких именно условиях идет речь, Сбербанк не уточняет.

Как отметили в пресс-службе банка, интеграция с «2ГИС» ускорит развитие различных направлений бизнеса и экосистемы Сбербанка, а также СП банка и Mail.ru Group. В частности, речь идет о «Сбермаркете», «Сберлогистике», «Ситимобиле», Delivery Club. Кроме того, сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано в 2004 году. Основатель компании — Александр Сысоев. Сервис охватывает 486 городов в 11 странах. По собственным данным «2ГИС», ежемесячная аудитория сервиса составляет около 50 млн пользователей.

В 2015 году «2ГИС» привлек $40 млн от Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского.