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Сбербанк купил производителя карточек «Айкард»
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Наталья Бархатова
Сбербанк через дочернюю компанию «Цифровые активы» приобрел производителя пластиковых карт «Айкард». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровые активы» было зарегистрировано в качестве владельца «Айкард» 10 января 2020 года.
В Сбербанке подтвердили сделку, но не стали разглашать ее сумму и условия.
Сбербанк купил производителя карточек «Айкард»Наталья Бархатова
- «Айкард» была основана в марте 2019 года. Предыдущими владельцами «Айкард» были Станислав Проворов и Сергей Щуркин. Последний остался ее гендиректором. Данных о прибыли и выручки этой компании нет.
- У Проворова и Щуркина есть еще одно ООО, которое тоже называется «Айкард», но было создано в 2015 году. Эта компания в период с 2015 по 2017 год заключила со Сбербанком три контракта на общую сумму 96 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. По условиям контрактов, «Айкард» предоставила Сбербанку комплекс услуг по выпуску карт с индивидуальным дизайном.
- В базе данных «Контур.Фокус» указано, что по итогам 2018 года выручка «Айкард» выросла на 50% — до 39,9 млн рублей, а чистая прибыль составила 8,6 млн рублей (речь идет об учрежденной в 2014 году компании).
- Сбербанк отказался комментировать, для каких целей приобрел созданное в 2019 году ООО «Айкард». На вопрос о том, продолжит ли банк сотрудничать с тем юрлицом, которое выпускало для него карты, в Сбербанке ответили, что работают «с различными компаниями, в том числе через акционерное участие и коммерческие контракты». Проворов и Щуркин не ответил на запросы Rusbase.
- По данным на портале для стартапов и фаундеров F6S, Проворов и Щуркин являются учредителями компании Artcardlab со штаб-квратирой в ирландском Дублине. В профиле компании на LinkedIn указано, что она была основана в 2010 году.
- В описании Artcardlab на F6S говорится, что изначально компания занималась выпуском платежных карт для банков, а в 2018 году вышла на рынок B2С с готовым решением для заказа подарочной карты с индивидуальным дизайном.
- На сайте Artcardlab указано, что клиент может выбрать изображения для карты из библиотеки или загрузить свое с компьютера, смартфона или инстаграма. Также клиент может сам что-нибудь нарисовать на подарочной карте.
- Artcardlab предлагает подарочные карты с деньгам на счету и сотрудничает с Visa и Mastercard. Платформа Artcardlab работает на открытом API для дизайна индивидуальных карт. Компания сотрудничала с Raiffeisen Bank, Blizzard, Nickelodeon и др.
Фото: kikovic / Shutterstock
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