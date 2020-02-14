Сбербанк через дочернюю компанию «Цифровые активы» приобрел производителя пластиковых карт «Айкард». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровые активы» было зарегистрировано в качестве владельца «Айкард» 10 января 2020 года.

В Сбербанке подтвердили сделку, но не стали разглашать ее сумму и условия.

Сбербанк купил производителя карточек «Айкард»