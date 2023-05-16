Сбербанк начал сдавать в аренду свои банкоматы

Сбербанк запустил сервис аренды своих банкоматов. Взять в аренду можно банкоматы-ресайклеры с предустановленным программным обеспечением собственной разработки InterSphere. Также Сбербанк вывел на рынок ПО для управления устройствами самообслуживания и системы мониторинга.

«Сбер» начал оказывать услуги аренды собственных банкоматов. Об этом банк сообщил в пресс-релизе.

Для аренды будут доступны банкоматы-ресайклеры (принимает и выдает купюры) с предустановленным программным обеспечением от Сбербанка InterSphere.

В аренду будут сдавать банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания Сбербанка. Этот никак не отразится на клиентах организации, пояснили в пресс-службе.

Также Сбербанк вывел на рынок ПО собственной разработки для управления устройствами самообслуживания и системы мониторинга.

В «Сбере» считают, что их новые услуги заинтересуют российские финансовые организации, вендоров ПО и оборудования.

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