У Сбербанка появился «Автопарк»

В марте 2020 года Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака «СберАвтопарк». Под этим брендом в экосистеме банка работает сервис долгосрочной аренды автомобилей . Проект появился летом прошлого года, но официального запуска еще не было.

«СберАвтопарк» — дочернее общество лизинговой компании «Сбербанк Лизинг». Как рассказали Rusbase в пресс-службе Сбербанка, новый проект занимается операционным лизингом. Это долгосрочная аренда автомобилей с дополнительным набором услуг.

Товарный знак «СберАвтопарк»

«СберАвтопарк» предлагает в аренду легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт. Еще компания работает над созданием модели и продуктов для предоставления в операционный лизинг грузовой техники.

«Мы видим большие перспективы развития рынка транспортной мобильности в корпоративном сегменте и среди частных лиц. Люди все чаще отказываются от собственных автомобилей в пользу арендной модели. Каршеринг набирает популярность, а автопроизводители запускают сервисы подписки». — отметили в Сбербанке.

«СберАвтопарк» выдал первый автомобиль осенью прошлого года. Сейчас у компании несколько десятков клиентов, которые взяли в аренду около сотни автомобилей. В партнерскую сеть поставщиков сервиса входит 800 компаний.

Как работает «СберАвтопарк»

Главное отличие «СберАвтопарка» от похожих сервисов — отсутствие авансового платежа. Размер платы за использование автомобиля зависит от срока и годового пробега. Автомобиль можно арендовать на срок от полугода до пяти лет. Пробег за весь срок не должен превышать 200 тысяч км.

Как говорят в пресс-службе банка, «клиентам доступны любые марки и модели легковых автомобилей, а также любой вид легкого коммерческого транспорта». На сайте проекта представлены несколько моделей — по словам представителей сервиса, самых ходовых. Это автомобили разных классов: от Lada Largus до Mercedes E-class и Ford Transit.

Аренда Lada Largus на четыре года с пробегом до 20 тысяч км в год будет стоить около 11 тысяч рублей в месяц со всеми услугами. Стоимость аренды Toyota Camry при аналогичных условиях составит около 26 тысяч рублей в месяц.

В цену входит более 30 видов услуг: подготовка автомобиля, страховка, шинный сервис, техническое обслуживание и ремонт, помощь на дороге, управление автопарком, логистика и мобильность, телематика и т.д.

Предложение сервиса «СберАвтопарк»

Автомобиль числится на балансе компании «СберАвтопарк». Когда арендное соглашение истекает, арендатор должен вернуть автомобиль.

Кто может арендовать автомобиль у «СберАвтопарка»

«СберАвтопарк» планирует работать с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, потребительскими кооперативами. Кроме того, компания готова сотрудничать с физическими лицами.

«Для частных клиентов долгосрочная аренда может стать реальной альтернативой личному автомобилю и каршерингу», — отметили представители сервиса.

В то же время в пресс-службе банка добавили, что сейчас компания сфокусирована на работе с корпоративными клиентами. Им «СберАвтопарк» предлагает три услуги: операционный лизинг, возвратный лизинг и управление автопарками.

Компания берет на себя обслуживание автомобилей, управление автопарком, работу со страховыми компаниями и сервисными центрами.

Решения для малого и среднего бизнеса находятся на стадии тестирования.

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