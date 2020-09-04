Сбербанк создаст «дочку», которая займется беспилотными автомобилями
Сбербанк объявил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies. Она займется созданием беспилотных автомобилей, первые из них появятся уже к концу 2020 - началу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк планирует выделить департамент ПАО Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), - рассказали в кредитной организации.
Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен гендиректором SberAutoTech.
Среди задач "дочки" Сбербанка — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы. ОС будет включать в себя продукты и сервисы, позволяющие повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.
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