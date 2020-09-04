Сбербанк объявил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies. Она займется созданием беспилотных автомобилей, первые из них появятся уже к концу 2020 - началу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк создаст «дочку», которая займется беспилотными автомобилями