Сбербанк может выйти из проекта развития ЕБС

Сбербанк может выйти из состава участников совместного с «Ростелекомом» предприятия по развитию Единой биометрической системы (ЕБС). Его не устроили условия совместного предприятия, где он утратил лидирующую роль. Всего к участию приглашены девять финансовых организаций.

Кредитной организации нет и в списке банков, которые будут обсуждать корпоративное соглашение, сообщили источники «Коммерсанта».

Один из собеседников объяснил позицию «Сбера» тем, что банк предпочитал другой сценарий создания совместного предприятия. По планам, о которых в апреле рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в капитале у «Ростелекома» и Сбербанка предполагалось по 49%, а государство напрямую должно было получить еще 2%, но Сбербанк перестал быть эксклюзивным банковским партнером в проекте.

По новой схеме «Ростелеком» сохраняет 49%, а 49% планируется распределить между несколькими банками. Кто станет держателем еще 2% от лица правительства, пока точно не определено, сказали источники газеты. В «Ростелекоме» и Сбербанке отказались от комментариев, в Минцифры и ЦБ не ответили на запрос издания.

Предварительно в обсуждении создания СП участвовали многие крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк«, «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Тинькофф-банк» и «Почта-банк».

Все участники нового совместного предприятия активно обсуждают не только условия, на которых им предстоит работать, но и задачи, сказали собеседники. Сначала задача состояла в том, чтобы собрать 20 млн образцов биометрических данных, теперь целевой показатель может повыситься до 25 млн биометрических образцов (изображений лица и записей голоса уникальных клиентов), отметили три источника, знакомые с деталями переговоров.

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Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock