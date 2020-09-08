Сбербанк запустил онлайн-сервис для оценки бизнес-идей

Сбербанк объявил о запуске нового онлайн-сервиса по финансовому консультированию и оценке эффективности бизнес-идей. Сервис «Оценка бизнес-идеи» предназначен для начинающих предпринимателей и клиентов, открывающих новое направление в бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

По заявлению банка, с помощью сервиса можно рассчитать размер необходимых инвестиций для старта, а также получить информацию о будущих ежемесячных доходах и расходах. Также предприниматели смогут узнать срок окупаемости своего проекта и другие показатели его эффективности.

Отмечается, что расчеты в сервисе основаны на анализе внутренних среднеотраслевых данных по самым популярным в России направлениям бизнеса. Также учитывается опыт других компаний и информация из открытых источников.

Сервис бесплатно доступен для клиентов Сбербанка в обновленной веб-версии «Сбербанк Онлайн», на сайте банка и в мобильном приложении «СберСоветник».

Чтобы воспользоваться сервисом «Оценка бизнес-идеи», надо:

зайти в веб-версию «Сбербанк Онлайн»,

выбрать вид деятельности,

указать сумму собственных денежных средств, которые планируется вложить в проект.

Далее программа сама заполнит сумму необходимых первоначальных затрат для запуска бизнеса, ежемесячные доходы и расходы. Заполненные сервисом данные можно корректировать и рассчитывать неограниченное количество бизнес-моделей, говорится в сообщении.

Проект был разработан выпускниками первой волны акселератора для сотрудников Сбербанка SberUp, прошедшей осенью 2018 года.

«Команда Check-up пришла в первую волну акселератора с интересным инсайтом: начинающий предприниматель в среднем тратит несколько недель на прогнозирование бюджета при запуске стартапа. Благодаря сервису ʺОценка бизнес-идеиʺ это можно сделать за пару минут», — комментирует руководитель акселераторов Сбербанка Наталья Магидей.

По заявлению банка, в декабре этого года сервис станет доступен и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Дополнительно к текущей функциональности клиент сможет получить план бизнес-идеи, отчет о движении денег и прогноз доходов и расходов на пять лет.

Также станут доступными дополнительные параметры и опции:

адрес места ведения и масштаба бизнеса;

детализация статей расходов для старта своего дела;

детализация выручки — средний чек и клиентопоток в нужной геолокации бизнеса.

«Сегодня мы тиражировали сервис на 10 млн человек. Впереди — улучшение функциональности и охват новых областей бизнеса», — отмечает основатель стартапа Check-up Светлана Дюденко.

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