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Сервис «Сбербанк для бизнеса» поменял свой логотип

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На сайте одного из сервисов Сбербанка, предназначенном для оказания услуг малому и среднему бизнесу, «Сбербанк для бизнеса» появился новый логотип. Также накануне логотип банка был снят со здания его главного офиса на улице Вавилова в Москве.

Сервис «Сбербанк для бизнеса» поменял свой логотип

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Предположительно Сбербанк готовит масштабный ребрендинг, о котором сообщит на предстоящей онлайн-презентации «СберКонф». Она состоится 24 сентября 2020 года в 10:00 мск. На видеоконференции компания расскажет «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю», а также представит новые сервисы. Получить приглашение на мероприятие можно, оставив свой e-mail.

О начале разработок нового логотипа Сбербанка стало известно в августе 2019 года. Тогда речь шла о развитии бренда «Сбер», но решение о смене логотипа еще не было принято. 

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Фото: Московские новости

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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