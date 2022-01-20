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Сбербанк выкупит собственные акции на рынке на 50 млрд рублей для мотивации сотрудников

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сбербанк в течение 4 лет выкупит на рынке собственные акции на сумму до 50 млрд рублей для программы долгосрочного вознаграждения работников, сообщила пресс-служба «Сбера».

Сбербанк выкупит собственные акции на рынке на 50 млрд рублей для мотивации сотрудников

Покупать ценные бумаги в течение 2022-2025 годов будет «Сбербанк КИБ», дочка Сбербанка. Соответствующее решение было принято правлением Сбербанка.

Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции Сбербанка, уточнили в пресс-службе.

«Сбер» принял долгосрочную мотивацию сотрудников акциями в 2021 году. В рамках первого цикла программы ее участниками стали более 1 тыс. ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов.

Программа будет проходить трехлетними циклами с ежегодными промежуточными выплатами, циклы запускаются раз в год. Для первого цикла программы, начатого в конце 2021 года, будут использованы уже имеющиеся в «Сбере» акции. Портфель акций, сформированный в результате приобретения, будет использован в следующих циклах программы.

На фоне новости о buyback обыкновенные акции Сбербанка, согласно данным Мосбиржи, в моменте подскочили до 257,8 рублей за бумагу на 17:20 мск. Рост составил около 4,5%.

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Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

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