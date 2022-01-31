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Сбербанк закрыл краудлендинговую площадку «СберКредо»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» закрыл платформу для инвестиций в малый бизнес «СберКредо». Банк изучил рыночную ситуацию и не намерен возобновлять работу площадки.

Сбербанк закрыл краудлендинговую площадку «СберКредо»

Банк России исключил платформу 27 декабря 2021 года, сообщил «Коммерсантъ».

Все зарегистрированные инвесторы смогли полностью вывести деньги на свои счета, отметили в пресс-службе банка. Срок возврата займов через площадку истек. 

Площадку запустили осенью 2019 года. Она помогала индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу получить финансирование от инвесторов в размере до 800 тыс. рублей сроком до полугода полностью онлайн. 

«Сбер» мог инвестировать в площадку 75 млн рублей, но затраты не окупились, проект оказался неуспешным, считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников. Неуспешность платформы он объяснил изначально неверной бизнес-моделью и маркетинговой подачей.

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Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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