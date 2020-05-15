Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рассылку для сотрудников банка и близкие к Сбербанку источники.

Банк отправил сотрудникам письмо с предложением стать добровольцами в тестировании вакцины. В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, говорится в письме.

Сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для участия в тестировании. Добровольцы должны ограничить контакты с потенциально инфицированными в течение всего исследования, которое длится 28 дней. За две недели до начала тестирования также необходимо ограничить контакты.

Сколько сотрудников получили предложение поучаствовать в тестировании, собеседники издания не уточнили. На конец прошлого года в Сбербанке работала 281 тысяча сотрудников.

Сбербанк финансирует разработку вакцины против коронавируса. В конце апреля компания направила на борьбу с пандемией и разработку лекарств 3 млрд рублей.

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