Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рассылку для сотрудников банка и близкие к Сбербанку источники.

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

Банк отправил сотрудникам письмо с предложением стать добровольцами в тестировании вакцины. В середине июня начнутся клинические испытания первого образца вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, говорится в письме. 

Сотрудникам предлагают изучить список критериев и противопоказаний для участия в тестировании. Добровольцы должны ограничить контакты с потенциально инфицированными в течение всего исследования, которое длится 28 дней. За две недели до начала тестирования также необходимо ограничить контакты.

Сколько сотрудников получили предложение поучаствовать в тестировании, собеседники издания не уточнили. На конец прошлого года в Сбербанке работала 281 тысяча сотрудников.

Сбербанк финансирует разработку вакцины против коронавируса. В конце апреля компания направила на борьбу с пандемией и разработку лекарств 3 млрд рублей. 

Фото: PhotobyTawat / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма