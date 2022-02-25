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Сбербанк закрыл отделения в Чехии после нападений на сотрудников

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк закрыл все свои отделения в Чехии после случаев нападения на сотрудников. На работников банка нападали агрессивные клиенты, несогласные с военными действиями России на Украине.

Сбербанк закрыл отделения в Чехии после нападений на сотрудников

О закрытии 25 отделений Сбербанка в Чехии сообщило местное телевидение. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Sberbank CZ Радка Черна.

Отделения Сбербанка в Чехии закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) из соображений безопасности. По словам Радки Черны, это сделано для защиты сотрудников банка, на которых нападают агрессивные клиенты, несогласные с военной операцией России на Украине.

«Мы должны защитить сотрудников банка. Сегодня филиалы будут закрыты, а завтра они возобновят работу», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Sberbank CZ Радки Черны.

Все 25 отделений Sberbank CZ, входящего в группу Sberbank Europe, располагают клиентской базой в 120 тысяч человек.

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Фото на обложке: ramisonic / Shutterstock

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