Сбербанк закрыл отделения в Чехии после нападений на сотрудников

Сбербанк закрыл все свои отделения в Чехии после случаев нападения на сотрудников. На работников банка нападали агрессивные клиенты, несогласные с военными действиями России на Украине.
О закрытии 25 отделений Сбербанка в Чехии сообщило местное телевидение. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Sberbank CZ Радка Черна.
Отделения Сбербанка в Чехии закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) из соображений безопасности. По словам Радки Черны, это сделано для защиты сотрудников банка, на которых нападают агрессивные клиенты, несогласные с военной операцией России на Украине.
«Мы должны защитить сотрудников банка. Сегодня филиалы будут закрыты, а завтра они возобновят работу», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Sberbank CZ Радки Черны.
Все 25 отделений Sberbank CZ, входящего в группу Sberbank Europe, располагают клиентской базой в 120 тысяч человек.
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Фото на обложке: ramisonic /
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