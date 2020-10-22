Сбербанк и «Р-Фарм» приобретут 90% акций интернет-аптеки «Еаптека»

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека». Инвесторы приобретут по 45% акций интернет-аптеки. 10% сохранит за собой основатель и гендиректор «Еаптеки» Антон Буздалин. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Компания продолжит работать под брендом «СберЕаптека». Предполагаемый новый логотип аптеки разместил у себя на странице в Facebook Антон Буздалин.

Цифровая аптека войдет в экосистему «Сбера» в рамках сервиса «СберЗдоровье», который на данный момент объединяет телемедицинские консультации, услугу записи к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения.

Также продажа лекарств будет интегрирована в «СберЛогистику» и подписку на сервисы банка «СберПрайм». В будущем компания предполагает интеграцию и с другими сервисами своей экосистемы.

Отмечается, что при регистрации в сервисах «Еаптеки» будет доступно использование Сбер ID. В дальнейшем ее клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».

«В ближайшие четыре-пять лет вместе с "Еаптекой" мы планируем занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств», — комментирует председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Еаптека» было зарегистрировано в 2014 году. Единственным акционером компании является кипрское юрлицо «Амсел Лимитед». Гендиректор компании — Антон Буздалин.

Сервис работает более чем в 70 городах России, ежемесячное число активных пользователей — более 4 млн человек, отметили в «Сбере». В ассортименте интернет-аптеки около 70 тысяч товаров. Сеть доставки включает 100 собственных и 1000 партнёрских пунктов выдачи заказов.

Годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж в годовом исчислении через сайт составил 146%, через приложение — 158%.

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