Сбербанк с партнерами решил купить девелопера «Инград» за 50 млрд рублей — СМИ

Структура Сбербанка с партнерами собирается приобрести девелопера «Инград». На покупку застройщика было около 20 претендентов, включая ГК «Самолет». По словам источника, близкого к владельцу «Инград», сегодня осталось несколько потенциальных покупателей.

Как рассказали источники «Ведомостей», одна из структур, принадлежащих Сберу, заинтересована в покупке у концерна «Россиум» девелопера «Инград». Сведения о подготовке к сделке и интересе Сбербанка к активу подтвердили еще два собеседника газеты, которые также претендуют на покупку.

По их данным, «Россиум» планировал получить со сделки порядка 40 млрд рублей. Такая цена вынудила часть претендентов отказаться от претензии на актив. Вместе с тем, говорят источники, Сбербанк с партнерами предложили за «Инград» 50 млрд рублей.

Некоторые собеседники газеты назвали в числе партнеров Сбербанка инвестиционную компанию из Узбекистана, другие отмечают, что это «российский игрок». Саму сделку планируется завершить до конца лета.

В самом Сбербанке не подтвердили планы приобрести девелопера. Там лишь сообщили, что знают о подготовке такой сделки.

«Ни сам "Сбер", ни его структуры не планируют приобретать полностью или частично акции "Инграда"», — соообщили в пресс-службе.

По словам аналитика «Цифра брокера» Наталии Пырьевой, справедливая стоимость «Инграда» находится на уровне 35-40 млрд рублей. У застройщика низкая маржинальность, указала аналитик. Так, в 2023 году рентабельность чистой прибыли составила лишь 1,2%. У ПИК этот показатель достиг 10,7% по итогам прошлого года, а у группы «Самолет» — 6,4%.

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