Портал Сбербанка «Работа.ру» запустил сеть для деловых контактов

Портал Сбербанка для трудоустройства «Работа.ру» запустил деловую социальную сеть «Инсайдер». Ее пользователи смогут использовать свои визитки в других соцсетях и мессенджерах. Об этом RB сообщили в пресс-службе банка.

При этом все коммуникации остаются в пределах сервиса. Пользователи сервиса защищены от спама, личные данные зашифрованы.

По словам главы классифайд-сервисов банка Олега Голубцова, основная идея платформы — выйти за рамки обычного общения соискателя и работодателя, «где закрытая база резюме с одной стороны и вакансии с другой», отметил он. Особенностью проекта станут «инсайды» — публикации, в которых пользователи ищут бизнес-партнеров, работу, инвесторов или предлагают свою экспертизу рынку.

Сам сервис планируется продвигать через экосистему «Сбера», а пользователям «Работа.ру» предложат создать профиль в соцсети «Инсайдер».

При этом конкуренты «Работы.ру» подобные проекты не рассматривают, полагая, что профессионалам для делового общения достаточно Facebook и «ВКонтакте», пишет «Коммерсантъ».

По словам президента SuperJob Алексея Захарова, в приложении компании уже применяют аналогичные социальные техники. Он назвал запуск соцсети логичным и отметил интерес компаний на рынке к «социальности». Но, по мнению собеседника газеты, пока ни одной соцсети для профессиональных контактов в России «выстрелить» не удалось.

«Потребности общения профессиональной аудитории уже существенно удовлетворяют Facebook и «ВКонтакте», — сказали в HeadHunter.

Глава «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Алена Владимирская отметила, что важнейшей особенность сети LinkedIn, которую в России заблокировали в 2016 году, являются вакансии зарубежных компаний с возможностью переезда. «Работе.ру», по ее мнению, вряд ли удастся занять эту нишу.

Сбербанк приобрел «Работу.ру» в июне 2019 года за 1,195 млрд руб., следует из данных «Интерфакса». Сервис создан в 2002 году. Владельцев резюме и профилей на портале сейчас уже более 19 млн.

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Фото: пресс-служба Сбербанка