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Портал Сбербанка «Работа.ру» запустил сеть для деловых контактов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Портал Сбербанка для трудоустройства «Работа.ру» запустил деловую социальную сеть «Инсайдер». Ее пользователи смогут использовать свои визитки в других соцсетях и мессенджерах. Об этом RB сообщили в пресс-службе банка.

Портал Сбербанка «Работа.ру» запустил сеть для деловых контактов

При этом все коммуникации остаются в пределах сервиса. Пользователи сервиса защищены от спама, личные данные зашифрованы.

По словам главы классифайд-сервисов банка Олега Голубцова, основная идея платформы — выйти за рамки обычного общения соискателя и работодателя, «где закрытая база резюме с одной стороны и вакансии с другой», отметил он. Особенностью проекта станут «инсайды» — публикации, в которых пользователи ищут бизнес-партнеров, работу, инвесторов или предлагают свою экспертизу рынку. 

Сам сервис планируется продвигать через экосистему «Сбера», а пользователям «Работа.ру» предложат создать профиль в соцсети «Инсайдер».

При этом конкуренты «Работы.ру» подобные проекты не рассматривают, полагая, что профессионалам для делового общения достаточно Facebook и «ВКонтакте», пишет «Коммерсантъ».

По словам президента SuperJob Алексея Захарова, в приложении компании уже применяют аналогичные социальные техники. Он назвал запуск соцсети логичным и отметил интерес компаний на рынке к «социальности». Но, по мнению собеседника газеты, пока ни одной соцсети для профессиональных контактов в России «выстрелить» не удалось. 

«Потребности общения профессиональной аудитории уже существенно удовлетворяют Facebook и «ВКонтакте», — сказали в HeadHunter. 

 Глава «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Алена Владимирская отметила, что важнейшей особенность сети LinkedIn, которую в России заблокировали в 2016 году, являются вакансии зарубежных компаний с возможностью переезда. «Работе.ру», по ее мнению, вряд ли удастся занять эту нишу.

Сбербанк приобрел «Работу.ру» в июне 2019 года за 1,195 млрд руб., следует из данных «Интерфакса». Сервис создан в 2002 году. Владельцев резюме и профилей на портале сейчас уже более 19 млн.

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Фото: пресс-служба Сбербанка

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