Сбербанк извинился за сбой в работе мобильного приложения

Сбербанк устранил сбой в работе «СберБанк Онлайн», из-за которого в приложении пользователей могли некорректно отображаться карты клиентов. По данным пресс-службы компании, все онлайн-сервисы Сбербанка работают в штатном режиме.
По информации портала Downdetector, около 2 часов ночи по Москве более 700 пользователей сообщили о сбоях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».
Пресс-служба банка подтвердила, что «по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться со сложностями в отображении карточных продуктов в приложении банка», отметила, что проблемы вскоре устранили, и принесла извинения за временные неудобства.
В Сбербанке подчеркнули, что ситуация «фактически не отразилась» на пользователях, поскольку сбой произошел ночью и в выходной день.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
- 2 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 3 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 4 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
- 5 «Я думал, такое бывает только в Калифорнии»: Тимур Валишев, сооснователь Jivo, о сделке со «Сбером»
ВОЗМОЖНОСТИ
20 февраля 2022
20 февраля 2022
20 февраля 2022