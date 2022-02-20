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Сбербанк извинился за сбой в работе мобильного приложения

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сбербанк устранил сбой в работе «СберБанк Онлайн», из-за которого в приложении пользователей могли некорректно отображаться карты клиентов. По данным пресс-службы компании, все онлайн-сервисы Сбербанка работают в штатном режиме.

Сбербанк извинился за сбой в работе мобильного приложения

По информации портала Downdetector, около 2 часов ночи по Москве более 700 пользователей сообщили о сбоях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».

Пресс-служба банка подтвердила, что «по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться со сложностями в отображении карточных продуктов в приложении банка», отметила, что проблемы вскоре устранили, и принесла извинения за временные неудобства.

В Сбербанке подчеркнули, что ситуация «фактически не отразилась» на пользователях, поскольку сбой произошел ночью и в выходной день.

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Фото: Primakov / Shutterstock

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