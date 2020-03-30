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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сбербанк принял решение предоставить кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса. Каникулы распространятся как на потребительские, так и на ипотечные кредиты, пишет «Коммерсантъ».

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Каникулы могут предоставить на срок до шести месяцев, срок кредитования может быть увеличен до года. Неустойки за невыполнение обязательств по кредиту отменят.

Основанием для предоставления кредитных каникул станет:

  • нахождение на лечении от коронавируса или реабилитация;
  • пребывание на карантине после возвращения из-за границы или в отпуске без сохранения зарплаты;
  • потеря работы в результате сокращения, вызванного эпидемией коронавируса.

Чтобы получить отсрочку, клиенту надо предоставить:

  • больничный лист (можно в электронной форме) и документ, подтверждающий диагноз;
  • трудовую книжку с отметкой об увольнении и документы от работодателя об изменении условий, режима и оплаты труда;
  • заполнить анкету на подачу заявки в разделе «Кредиты — Реструктуризация» на сайте Сбербанка. Прикрепить фотографию или скан паспорта и подтверждающий документ.
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock

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