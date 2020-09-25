Сбербанк заключил одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

Сбербанк арендовал 4700 кв.м в бизнес-центре Poklonka Place, расположенном на Поклонной горе в Москве. Арендованная площадь позволяет разместить 789 рабочих мест. Договор заключен сроком на три года. Об этом сообщают «Ведомости».

Сбербанк заключил договор с компанией Manufaqtury. Управляющий партнер Manufaqtury Андрей Кулагин отказался от комментариев. Сбербанк также не разглашает подробностей, в том числе финансовых.

По словам экспертов, Сбербанк мог получить дисконт и снять эти площади за 33-35 тысяч рублей за рабочее место в месяц, учитывая размер сделки. Таким образом, общие расходы банка по аренде офиса за все время действия договора могут составить 937-994 млн рублей.

Участники рынка считают эту сделку одной из самых крупных на рынке коворкингов в 2020 году. Также она является одной из крупнейших за всю историю сегмента коворкингов.

Дочерние структуры Сбербанка уже арендуют площади в бизнес-центре на Поклонной горе. Они занимают больше 40 тысяч кв.м в Poklonka Place.

Бизнес-центр Poklonka Place предоставляет офисы с open-space планировками, где можно арендовать как отдельные блоки, так и целое здание.

Фото: LI CHAOSHU / Shutterstock