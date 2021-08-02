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Сбербанк запустит «Тройку» в Санкт-Петербурге

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк ведет переговоры о запуске транспортной карты на базе московской «Тройки» в Санкт-Петербурге. Власти города подтверждают переговоры, но отказываться от уже действующего «Подорожника» не собираются.

Сбербанк запустит «Тройку» в Санкт-Петербурге

Представитель комитета транспорта Санкт-Петербурга подтвердил РБК проработку вопроса внедрения карты. По его словам, это позволит туристам — пользователям «Тройки» совершать поездки в Петербурге привычным для них способом. В то же время отказываться от карты «Подорожник» городские власти пока не планируют.

«СберТройка» — это единая билетная система для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на базе московской транспортной карты «Тройка». Проект был создан Сбербанком, правительством Москвы и Подмосковья в ноябре прошлого года.

Отвечая на вопрос о рисках монополизации рынка транспортных карт в регионах, представитель банка отметил, что «СберТройка» не является единственным на рынке вариантом. «Мы же не весь рынок объединяем, мы всему рынку предлагаем решения. Если через 3–5 лет это решение будет в большем количестве субъектов Федерации, будет сложно считать это монополией», — сообщил собеседник издания.

Сейчас «СберТройка» уже  уже работает в Подмосковье и Тульской области, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, а также находится в стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.

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Фото:  Craig Dingle / Shutterstock

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