Сбербанк вложил 10 млн рублей в сервис электронного документооборота Legium.io

Сбербанк инвестировал 10 млн рублей в сервис электронного документооборота Legium.io . Кредитная организация получила 8,06% в проекте. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе стартапа.

Legium.io — один из победителей акселератора Сбербанка и 500 Startups 2019 года. Компания разработала сервис бесконтактного электронного документооборота с удаленной идентификацией. Пользователи могут дистанционно подписать договор с поставщиком, оформить акт с фрилансером или перевести работника на дистанционную работу.

Удаленная идентификация бесплатна. Юридические лица и предприниматели должны оплатить 1 рубль с расчетного счета. Физическим лицам достаточно отправить селфи с паспортом, говорят в Legium.io.

По собственным данным, в числе клиентов больше 200 компаний, среди которых «Додо Пицца», платформа для самозанятых «Рокет Ворк», «СберЛогистика» и другие.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Легиум» было зарегистрировано в октябре 2019 года. 85% в компании владеет Иван Хаустов. 15% у Александра Трифонова. Гендиректор — Хаустов.

Сооснователь Legium.io Иван Хаустов

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