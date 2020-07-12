Сбербанк выдал рекордное количество кредитов после отмены самоизоляции

В июне Сбербанк выдал рекордное количество кредитов, следует из отчетности банка по РСБУ . За месяц Сбербанк выдал корпоративным клиентам ссуды на 1,3 трлн рублей, физлицам — на 300 млрд рублей.

В феврале и марте 2020 года совокупные выдачи кредитов составляли примерно 1,5 трлн рублей, а в апреле и мае — около 1 трлн рублей.

Корпоративный портфель банка в июне сократился на 0,3% — до 14,1 трлн рублей. Розничный портфель вырос на 1,2% и составил около 7,5 трлн рублей. Рост в рознице обеспечила ипотека и выдача необеспеченных кредитов.

«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности. Это привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения. При этом объем заявок на реструктуризации, связанные с COVID-19, заметно снижается», — отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 62,3 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2020 года Сбербанк заработал 337,5 млрд рублей — на 24% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, Сбербанк увеличил расходы на кредитный риск, включая резервы по ссудам и переоценку кредитов. За первые шесть месяцев 2020 года эти расходы составили 340,7 млрд рублей — против 24,6 млрд рублей годом ранее. В банке это связывают с макроэкономическим шоком из-за пандемии коронавируса.