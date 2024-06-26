Сбербанк в июле выведет из обращения карты Maestro и Virtual

Сбербанк выводит из обращения карты Maestro Virtual и ПРО100, в июле ими нельзя будет расплатиться или снять наличные в банкомате.
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Как рассказали изданию Frank Media в пресс-службе банка, с июля из обращения выводят дебетовые карты Maestro и карты Virtual и ПРО100. Пользователи не смогут оплачивать покупки и снимать наличные. Операции по карте останутся доступными, это зачисления и переводы на счет.
Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, указанные карты и условия обслуживания по ним «давно устарели». В частности, они не поддерживают бесконтактную оплату. По ним также недоступны различные привилегии системы «Мир».
В связи с изменениями банк рекомендует клиентам перейти на более актуальную «СберКарту МИР».
Сбербанк прекратил выпускать карты Maestro и Virtual в 2017 году, карту ПРО100 — в 2016.
Фото на обложке: Pe3k /
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