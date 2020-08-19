Сбербанк и Mail.ru Group дополнительно вложили в совместное предприятие 12 млрд рублей

Сбербанк и Mail.ru Group дополнительно инвестировали в совместное O2O-предприятие (online-to-offline) 12 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

«Совместное предприятие в сфере транспорта и еды Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей», — говорится в сообщении Сбербанка.

Инвестиции планируется направить на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 года. Среди них — картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» и другие активы.

После дополнительного финансирования Сбербанк и Mail.ru Group сохранят равные доли в СП — по 45,005%. Как отмечается в сообщении банка, оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие в декабре прошлого года. В СП входят сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис такси «Ситимобил», сервис каршеринга YouDrive, многофункциональная платформа для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производитель готовых рационов питания Performance Group.