Сбербанк вложил 10 млн рублей в разработчика виртуальных моделей Malivar

Банк приобрел 8,06% в стартапе Malivar в обмен на инвестиции в размере 10 млн рублей. Компания занимается разработкой виртуальных моделей и цифровой одежды на основе нейросетей и компьютерной графики. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В декабре 2019 года Malivar стала одним из победителей совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups. Также компания участвует в международной программе Nvidia Inception Program для AI-стартапов.

«Теперь уникальные 3D-персонажи могут стать лицом и голосом брендов. Стартап Malivar — один из первых в стране, кто создал цифрового аватара, и мы рады поддерживать компанию в ее развитии», — отмечает руководитель акселерационных программ Сбербанка Наталья Магидей.

Традиционно Malivar сотрудничает с b2b-клиентами из e-commerce, медиа, fashion- и рекламной индустрий.

Одной из разработок компании является виртуальный персонаж — Алиона Пол. В текущем году цифровая модель реализовала проекты с такими брендами, как AliExpress, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Fakoshima и Alena Akhmadullina.

«Виртуальный персонаж — это актив, который остается в компании. Нейронки уже пишут качественные тексты, голос синтезируется — теперь у технологий появилось лицо», — комментирует основатель Malivar Валерий Шарипов.

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