Сбербанк запустил маркетплейс для застройщиков

Сбербанк разработал онлайн-сервис по поиску партнеров для застройщиков. Новый маркетплейс позволяет найти девелопера для управления проектом или соинвестирования, говорится в сообщении банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подать заявку на проектное финансирование в «Личном кабинете застройщика».

Партнеры для маркетплейса тщательно отбираются из числа надежных девелоперов федерального уровня, утверждают в Сбербанке.

«Он помогает получить финансирование и успешно завершить проект даже тем застройщикам, которые не обладают опытом реализации подобных проектов либо достаточным объемом собственных средств», — говорит о маркетплейсе вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Сбербанк внедрил сервис «Личный кабинет застройщика» в эксплуатацию в апреле этого года. И уже, по собственным данным, было получено заявок на 120 млрд рублей.

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