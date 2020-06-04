Сбербанк запустил маркетплейс для застройщиков
Сбербанк разработал онлайн-сервис по поиску партнеров для застройщиков. Новый маркетплейс позволяет найти девелопера для управления проектом или соинвестирования, говорится в сообщении банка.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подать заявку на проектное финансирование в «Личном кабинете застройщика».
Партнеры для маркетплейса тщательно отбираются из числа надежных девелоперов федерального уровня, утверждают в Сбербанке.
«Он помогает получить финансирование и успешно завершить проект даже тем застройщикам, которые не обладают опытом реализации подобных проектов либо достаточным объемом собственных средств», — говорит о маркетплейсе вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
Сбербанк внедрил сервис «Личный кабинет застройщика» в эксплуатацию в апреле этого года. И уже, по собственным данным, было получено заявок на 120 млрд рублей.
Фото: XanderSt / Shutterstock
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