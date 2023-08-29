Структура Сбербанка приобрела долю в сети лабораторий холдинга «Медскан»

«Сбербанк инвестиции» приобрела 9,99% доли в ООО «812 капитал». Сделку закрыли 23 августа. Доля перешла от гендиректора сети онкоклиник «Евроонко» Хвичи Акубардии. Финансовые подробности сделки не раскрываются, передают «Ведомости».
Покупка доли в сети могла составить 450–500 млн рублей, так как стоимость всего актива находится на уровне 4,5 млрд рублей, оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Консультант Eqiva Мария Коломенцева предположида, что сумма сделки была меньше –150–200 млн рублей. По ее мнению, цена всей сети не превышает 2 млрд рублей без учета долговых обязательств.
«Евроонко» специализируется на лечении онкозаболеваний. Клиники сети в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре.
- В июне 2023 года «СберИнвест» купила 49% долей в ООО «Медскан лаб» — управляет лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник холдинга «Медскан» в Москве, Курске, Перми. Сумма сделки не разглашалась. По оценкам аналитиков, она составила примерно 3 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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