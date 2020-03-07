Сбербанк с помощью AI построил модель распространения коронавируса

Сбербанк рассказал о новой математической модели распространения коронавируса. Она была построена специалистами банка с помощью искусственного интеллекта. Инструмент назвали Gleam, сообщает «Интерфакс».

Модель оценивает распространение инфекции в России и в мире. Сейчас специалисты Сбербанка вместе с Минздравом наполняют ее данными.

Как заявляют в банке, модель учитывает разные сценарии в зависимости от мер, которые будут предлагать Минздрав, правительство и власти отдельных регионов. Также модель учитывает сезонность и пассажиропотоки.

«Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», — цитирует ТАСС слова главы Сбербанка Германа Грефа.

После доработки Сбербанк передаст модель Минздраву. В кредитной организации отметили, что важно составлять прогноз по распространению инфекции.

«Нам важно понимать как рынок может реагировать, какая паника может быть. Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы этой паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка и страны в целом», — рассказал директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.

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